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台股開盤漲9.72點

2022/11/21 09:03
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（中央社台北21日電）台北股市今天開盤漲9.72點，加權股價指數為14514.71點，成交金額新台幣25.76億元。1111121

#台北
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