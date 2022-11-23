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廣錠今年拚轉盈 明年布局綠能、博奕與工業物聯網

2022/11/23 20:07
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（中央社記者吳家豪台北23日電）工業電腦廠廣錠今天舉辦法人說明會指出，博奕需求慢慢回升，今年全年可望轉虧為盈，明年3大布局方向包括綠能、博奕及工業物聯網，正在物色新土地或廠房，為儲能產品需求做準備。

廣錠2020年和2021年受到疫情影響博奕事業，每股分別虧損新台幣1.13元、2.88元。今年前3季營運回溫，累計稅後淨利約447萬元、每股盈餘0.14元，優於去年同期稅後淨損1.78億元、每股虧損3.56元。

廣錠董事長廖良彬說，過去3年廣錠經歷很大的衝擊與挑戰，在轉型過程中，很大壓力來自疫情，目前虧損逐漸縮小，今年全年可望轉虧為盈，希望明年持續接到更多案場和標準品訂單，代工事業也會持續與大廠合作。

他表示，廣錠今年新增汐止工廠，總共2個樓層、約1300多坪，為中小型系統組裝與訂單做準備。儲能產品部分，蘆竹廠未來3年可能無法滿足訂單需求，正積極物色新的土地或廠區。

展望未來營運布局，廖良彬認為主要有3大方向，包括綠能、博奕及工業物聯網。

他表示，廣錠綠能產品包含儲能、充電樁和不斷電系統，將來會成為智慧電網的一環。博奕產品今年需求慢慢回升，雖面臨線上遊戲衝擊、消費習慣改變，但實體賭場客群不同，還是有不可取代性。工業物聯網產品希望藉由雲端智能平台，打造健康與預防醫學、運動習慣養成相關應用。

廣錠副總經理廖文傑指出，台灣電動車數量還沒達到經濟規模，充電樁市場運營還需要一點時間，廣錠的平台和硬體都已準備好，示範充電停車場預計明年商轉。

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廖文傑說，儲能案場已經簽約落地的容量約20.6 MW（百萬瓦），2023年陸續建置完成進入商轉。掌握度比較明確項目約50 MW，還有更大的儲能項目持續開發中。

工業電腦業務方面，廖文傑表示，除了澳門之外，廣錠在歐美市場也有耕耘，隨著全球疫情趨緩，廣錠持續與客戶開發相對應的新機台和設備。2022年廣錠推出自有品牌新電腦，未來會加大力道推廣，提供給現有賭場升級博奕機台。（編輯：楊蘭軒）1111123

#廣錠
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