證交所：明年股東會旺季 每日最多80家舉行

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（中央社記者潘智義台北23日電）台灣證券交易所今天公布，112年事前登記股東會日期每日限額80家，將先舉辦2次模擬測試，11月28日起第一階段測試。

證交所發布新聞稿表示，明年每日召開股東常會公司家數限額依「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃為80家，若最近一年股東會（含臨時會）電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率曾達50%以上，且章程載明採用董監候選人提名制者，不受每日登記80家限制。

證交所為服務上市、櫃及興櫃公司順利辦理明年股東常會召開日期及召開方式事前登記作業，預計於今年11月及12月舉辦2次模擬測試，第一次測試：設定憑證IC卡作業，於11月28日凌晨0時起，迄12月1日下午5時止；股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業，於12月2日上午9時至下午5時止。

第二次測試設定憑證IC卡作業於12月12日凌晨0時起，迄12月15日下午5時止；股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業，於12月16日上午9時起至下午5時止。

證交所說明，明年股東常會召開日期事前登記作業，各公司可選擇「證券暨期貨相關單位共用憑證」或「工商電子憑證」擇一辦理「股東常會日期事前登記作業」。

另外，配合公開發行股票公司股務處理準則修正，自明年起新增「股東會召開方式登記作業」，公司於完成日期登記後，至「股東會召開方式登記作業」登記召開方式。（編輯：潘羿菁）1111123