台股狹幅震盪 收跌5.49點
2022/11/25 13:45（11/25 14:11 更新）
（中央社台北25日電）台北股市今天開低狹幅震盪，收盤跌5.49點，為14778.51點，跌幅0.04%，成交金額新台幣2308.77億元。
加權指數開盤為14764.94點，盤中最高14835.66點，最低14756.01點；不含金融股指數12718.97點，跌4.91點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.41%、食品股漲0.32%、塑化股跌0.1%、紡織股跌0.69%、機電股跌0.07%、造紙股跌0.26%、營建股跌0.21%、金融股跌0.03%。
委買張數1650萬8218張，委賣張數908萬9559張，成交張數532萬4111張。
收盤時上漲275家，下跌598家，持平113家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、華新、和成、裕隆、美時。
漲幅前5名個股為嘉裕、AES-KY、大統新創、圓剛、中視。
跌幅前5名個股為雷虎、晶心科、泰福-KY、北極星藥業-KY、晶豪科。1111125
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