更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台股狹幅震盪 收跌5.49點

2022/11/25 13:45（11/25 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）台北股市今天開低狹幅震盪，收盤跌5.49點，為14778.51點，跌幅0.04%，成交金額新台幣2308.77億元。

加權指數開盤為14764.94點，盤中最高14835.66點，最低14756.01點；不含金融股指數12718.97點，跌4.91點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.41%、食品股漲0.32%、塑化股跌0.1%、紡織股跌0.69%、機電股跌0.07%、造紙股跌0.26%、營建股跌0.21%、金融股跌0.03%。

委買張數1650萬8218張，委賣張數908萬9559張，成交張數532萬4111張。

收盤時上漲275家，下跌598家，持平113家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、華新、和成、裕隆、美時。

漲幅前5名個股為嘉裕、AES-KY、大統新創、圓剛、中視。

跌幅前5名個股為雷虎、晶心科、泰福-KY、北極星藥業-KY、晶豪科。1111125

#台股
延伸閱讀
統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電翻紅不敵高價股走弱 台股平盤震盪