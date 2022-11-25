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台股週線收紅273點總市值逾46兆 生技類表現強勁

2022/11/25 18:39（11/25 19:18 更新）
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台股25日收在14778.51點，較上週上漲273.52點，漲幅約1.89%。（中央社檔案照片）
台股25日收在14778.51點，較上週上漲273.52點，漲幅約1.89%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北25日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在14778.51點，較上週上漲273.52點，漲幅約1.89%；其中生技醫療類指數上漲5.62%最多，光電類指數下跌1.17%最多。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司市場總值為新台幣46兆1748.73億元，較上週11月18日市值45兆3266.17億元增加8482.56億元，增幅約為1.87%。

本週未含金融類指數上漲219.21點，漲幅約為1.75%，未含電子類指數上漲452.95點，漲幅約為2.72%，未含金融電子類指數上漲368.13點，漲幅約為2.66%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆159.65億元，全體上市股票成交金額為9571.12億元，股票成交量週轉率為1.66%。

本週各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類3192.42億元，占全體上市股票交易金額33.35% ；生技醫療類921.69億元，占全體上市股票交易金額9.63% ；電子零組件類920.86億元，占全體上市股票交易金額9.62%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類9.74%、玻璃陶瓷類7.68%、電器電纜類6.38%。

累計今年年初開盤迄今共221個交易日，集中市場總成交金額為54兆4127.31億 元，市場日平均成交金額為2462.11億元，股票成交量週轉率為100.80%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。（編輯：蘇志宗）1111125

#台股
#證交所
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