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台股開低走低 收跌98.87點

2022/12/7 13:47
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（中央社台北7日電）台北股市今天開低走低，收盤跌98.87點，為14630.01點，跌幅0.67%，成交金額新台幣2468.01億元。

加權指數開盤為14708.08點，盤中最高14823.15 點，最低14630.01點；不含金融股指數12559.06點，跌110.72點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.22%、食品股漲0.57%、塑化股跌0.49%、紡織股漲0.09%、機電股跌1.12%、造紙股跌0.33%、營建股跌0.01%、金融股漲0.8%。

委買張數1821萬6618張，委賣張數1039萬5770 張，成交張數678萬3344張。

收盤時上漲221家，下跌693家，持平75家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、華新、華航、元大滬深300正2、期街口布蘭特正2。

漲幅前5名個股為泰福-KY、jpp-KY、百達-KY、雃博、土銀富邦R1。

跌幅前5名個股為星通、景碩、奇鋐、建準、南電。1111207

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