新台幣開盤升2.2分 為30.64元

首頁 / 產經新台幣開盤升2.2分 為30.64元2022/12/8 09:08請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北8日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.64元開盤，升2.2分。1111208#新台幣 聚焦新聞 吳德榮：14日入冬最強冷空氣南下 北台灣低溫探12度 秘魯總統卡斯蒂約試圖解散國會遭罷黜 副總統宣誓就任 台股早盤跌逾百點 14500點附近震盪 伊朗女性挺身掀起頭巾革命 獲選時代雜誌年度英雄 賈吉傳9年110億留洋基 MLB自由球員史上最肥約 早安世界》美國防授權法案協商定案 5年供台100億美元軍援 亞洲影藝創意大獎 客家電視奪最佳兒童節目 時代雜誌2022年度風雲人物 澤倫斯基獲殊榮 東北季風9日起增強每2天降1度 下週可能迎首波冷氣團探14度以下 中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可居家隔離 財政部：第4季出口負成長成定局 2年半首見 印尼將禁婚外性行為及未婚同居最重判1年 外國觀光客也適用 特派專欄／暗殺不斷獄政黑幕深 菲律賓政治與民主血跡斑斑 Google台灣年度熱搜1922防疫專線奪冠 烏克蘭居議題榜第一 需求減緩中國清零 11月出口衰退13.1%近7年最大跌幅 徐國勇請辭獲准 花敬群代理內政部長 中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。