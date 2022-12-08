元太：看好全球60億片電子標籤市場

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（中央社記者潘智義台北8日電）電子紙廠元太科技董事長李政昊今天表示，看好全球高達60億片的電子標籤市場，希望電子紙閱讀器、電子紙筆記本市場同樣能有高成長。

李政昊在媒體交流會受訪時指出，今年是充滿挑戰的一年，從投資、擴廠到出貨，對元太而言都是滿大的挑戰，但也開始新的應用、新的技術；雖然明年電子業面臨衰退的壓力，元太仍有機會成長。

他評估，電子標籤目前才約6億片，才開發約1/10不到，且幾年就會有更換的需求，市場相當有潛力。

他說，元太今年不論整體獲利，還是電子紙產品的營收都可望創造歷史新高，環保趨勢會愈來愈受重視，電子紙本身就是環保產品，客戶使用正可反映低排放、低用電量的特性，也因此帶動業績持續成長。

元太發展彩色電子紙也是迎合客戶的需求，這方面的技術愈來愈好，彩色愈加飽滿、漂亮，成本更有競爭力，畢竟每年投入研發費用占營收逾10%，有利技術品質提升。

雖然看好明年整體電子紙市場成長，但他坦言，仍有很多不確定性因素存在，因明年美聯準會（Fed）升息應不會像今年這麼兇，電子紙市場可望成長，其中主要還是來自電子紙標籤。

他認為，合作夥伴的庫存水位都還算健康，審慎樂觀看待明年，通常在缺工狀況下，零售業自動化是必須要進行的方向，採電子標籤正可有效達到自動化的目標。

另外，第1季有農曆春節假期，通常是電子業淡季，李政昊強調，元太也不例外，但仍可望較今年第1季成長；明年大部分電子業衰退之際，只要元太能成長，就是好事。

元太擁有由橫向電場顯示技術（IPS）衍生的FFS廣視角技術，去年技術授權金達新台幣12至13億元。

元太積極布局ESG（環境、社會、公司治理），因台灣綠電購買不易，幾乎都被台積電包下，元太只能先預購未來可望運作電廠的綠電，並搶先讓美國廠區100%使用綠電，東京、首爾、深圳銷售辦公室也全使用綠電。

在邁向淨零碳排路徑中，元太科技制定階段性目標，預計將於2022達成10%再生能源使用（RE10）、2025年達成40%（RE40），2030年落實100%再生能源使用（RE100），並在2040年實踐淨零碳排承諾。不過，元太說，全球營運與銷售據點已提前於2022年12月達到使用20%再生能源的RE20目標。（編輯：張均懋）1111208