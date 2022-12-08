台德能源轉型論壇 探討氫能、儲能淨零角色

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（中央社記者曾智怡台北8日電）經濟部能源局與德國在台協會今天舉辦「2022台德能源轉型論壇」，除了分享俄烏戰爭下兩國能源政策最新發展，也探討氫能在未來能源轉型中扮演的角色，以及儲能發展對維持穩定能源供應的重要性。

台德雙方自2015年起透過台德能源轉型論壇進行雙邊能源對話，並於2016年簽署「台德能源轉型領域合作意向共同宣言」。今年論壇由經濟部參事吳志偉與德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）致開幕詞，吸引產官學研各界達201人共同參與。

上半場論壇主要針對能源轉型政策進行討論，能源局表示，今年受俄烏戰爭影響，德國在能源安全面臨重大挑戰。德國Agora能源轉型理事會主席齊辛博士會中表示，為使德國繼續往淨零目標邁進，應推動降低能源價格計畫、落實節能以及提升能源效率，並全面擴大部署再生能源。

能源局表示，台灣自2016年開始積極推動能源轉型，於今年3月30日正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，且即將提出12項關鍵戰略具體方案，加強能源轉型力度。

下半場論壇則以「氫能」與「儲能」作為討論主軸。能源局表示，德國已於「國家氫能戰略」中確認「綠氫」的優先地位，將積極建立綠氫市場及相應的價值鏈；今年1月德國經濟部長哈貝克也針對氫能產量提出新目標，且將加速擴展全球氫能供應鏈，至2030年每年使用300萬噸綠色氫。

至於國內，能源局表示，將以短中長期氫能應用、氫能來源布局、基礎設施等3大面向推動策略；目前以減碳應用為主，推動能源部門及產業部門氫能應用示範，如天然氣機組混氫發電、氫能煉鋼、以氫固碳轉化成高價值化學品等，並配合氫能領域應用，規劃建構所需氫能基礎設施。

儲能部分，為因應再生能源間歇性特性，國內正積極於電網端、發電端及用戶端布建儲能系統，目標在2025年建置1.5GW的電池儲能系統。德方也在會中強調，德國因應擴大再生能源部署政策，規劃電網擴建與開發儲能系統，並強化在建築、運輸及工業應用。

能源局表示，台德雙方將凝聚政策設計、科技應用以及產業貿易等領域的能源合作，持續透過台德能源轉型論壇作為合作平台，共同面對淨零潛在挑戰，促進穩健且多元的能源合作機會。（編輯：林興盟）1111208