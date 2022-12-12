新台幣開盤貶6.8分 為30.69元

首頁 / 產經新台幣開盤貶6.8分 為30.69元2022/12/12 09:04請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北12日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.69元開盤，貶6.8分。1111212#新台幣 聚焦新聞 台股開低挫逾150點失守14600點 台積電跌1% 中俄勢力擴大 睽違8年拜登舉辦峰會拉攏非洲夥伴 麥卡錫美國眾院議長之路面臨挑戰 共和黨內有異聲 北台灣濕涼 吳德榮：17日挑戰入冬首波寒流低溫探7度 影片／NASA獵戶座太空船掠月後返回地球 安全濺落太平洋 日本加強因應假新聞資訊戰 否認用AI誘導國內輿論 烏克蘭軍隊彈襲梅利托波爾 頓內茨克、克里米亞傳爆炸 早安世界》本週2波降溫 17日寒流可能來襲中部以北低溫12度 理科太太售諮商筆記引熱議 衛生局：判斷違法有難度 安倍晉三胞弟岸信夫不尋求連任眾議員 傳31歲長子接班 U12壘球世界盃延長賽擊敗捷克 台灣隊2連霸 戴資穎不敵山口茜 羽球年終賽亞軍作收 世足晉4強 摩洛哥教頭：只要展現信念 沒天賦也能有所成就 本土疫情連3天較上週微升 單日萬例以下可能性低 中國暫停進口台灣產品2409件 逾1800廠商無意願補件 東北季風影響 北北基宜防豪大雨 中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。