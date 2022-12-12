電金齊跌 台股盤中挫逾百點失守14600關卡

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（中央社記者吳家豪台北12日電）美國聯準會（Fed）本週將召開利率決策會議，市場避險情緒濃厚，台股今天早盤下跌逾百點，失守14600點大關，最低來到14538.66點，權王台積電跌逾1%壓抑指數，金融類股湧現失望性賣壓，盤面以太陽能、生技族群表現相對有撐。

至10時49分左右，台股加權指數來到14580.28點，下跌125.15點，跌幅0.85%，成交值新台幣827.23億元。電子股跌1%，金融股跌0.74%。

投資人關注本週將公布美國11月消費者物價指數（CPI）數據。且美國聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）預定13日起舉行為期2天的會議，會後將宣布利率決策。

晶圓代工廠龍頭台積電早盤最低來到473.5元、下跌8元；其他電子權值股包括聯發科、聯電同步下挫，跌幅約2.88%、0.11%。

金控公司11月獲利不佳，引發失望性賣壓，富邦金今天盤中最低來到54.8元，跌幅超過4%；國泰金跌幅約1.7%，早盤低點至40.15元。

太陽能族群的達能攻漲停15.75元，新晶投控漲幅超過6%，茂迪漲幅超過2%。（編輯：趙蔚蘭）1111212