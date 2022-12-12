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台股跌92.84點

2022/12/12 14:05
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（中央社台北12日電）台北股市今天開低走低，收盤跌92.84點，為14612.59點，跌幅0.63%，成交金額新台幣1515.49億元。

加權指數開盤為14658.46點，盤中最高14658.46點，最低14538.66點；不含金融股指數12546.69點，跌91.78點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.12%、食品股跌0.29%、塑化股跌0.51%、紡織股跌0.72%、機電股跌0.77%、造紙股跌0.49%、營建股跌0.39%、金融股漲0.05%。

委買張數1585萬1652張，委賣張數801萬2145張，成交張數450萬6799張。

收盤時上漲342家，下跌535家，持平111家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、華航、元晶、元大滬深300正2、裕隆。

漲幅前5名個股為中化、南光、生達、兆勁、淘帝-KY。

跌幅前5名個股為晶彩科、羅麗芬-KY、佳和、凱羿-KY、匯僑生技。1111212

#台股
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