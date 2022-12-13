新台幣開盤貶1.4分 為30.728元

首頁 / 產經新台幣開盤貶1.4分 為30.728元2022/12/13 09:11請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北13日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.728元開盤，貶1.4分。1111213#新台幣 聚焦新聞 世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決 日本新版安保戰略：中國是國際秩序最大挑戰 26年來首位德國部長級官員將訪台 盼拓展德台關係 王品集團宣布年終獎金1.5個月 總額發出逾2億元 蒙古反貪示威進入第8天 頂酷寒露宿廣場堅不撤 金球獎「伊尼舍林的女妖」8項入圍居冠 湯姆克魯斯未獲提名 西班牙裁判發18黃牌惹議 FIFA不讓他執法世足剩餘賽事 限制對中國出口晶片製造設備 美日荷傳聯手合作 早安世界》入冬首波寒流17日報到 低溫探10度以下偏乾冷 美股道瓊勁揚528點 市場屏息期待聯準會決策 烏克蘭東部戰況激烈 澤倫斯基稱國際奔走可望有重要成果 陳其邁訪日拜會小池百合子 盼與東京強化合作交流 義美：產品銷中標示困擾 已放棄補件 白紙運動帶來政治覺醒 抗議者盼中國政府認錯 入冬首波寒流17日報到 低溫探10度以下偏乾冷 深偽換臉謎片黃捷受害求償 網紅小玉判賠100萬元 中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。