邁向2050淨零碳排 廖俊智建議天然氣去碳燃氫發電

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）為加速達成2050淨零碳排目標，中研院院長廖俊智今天建議，應儘速推動天然氣「去碳燃氫」發電為台灣綠電解決方案，如此除能達成減少碳排、作為穩定基載電力來源、歸類為綠電三大優點，其副產品碳黑更可作為重要工業原料，甚至備用能源。

富邦今天與台大風險社會與政策研究中心舉辦富邦全球化講堂，活動主題為「淨零2.0X轉型加速行─邁向以人為本的公正轉型」，並邀請廖俊智以「邁向淨零2.0 轉型加速行」進行專題演講。

廖俊智首先點出，以人類現有科技，要達成2050的淨零碳排目標，甚至是2030年減少碳排50%，都近乎不可能，人類必須更積極開發新技術，才可能達成既定目標，但過程中仍應注意科技與社會的關係。

廖俊智說，在2019年，台灣整體溫室氣體排放量約287百萬公噸二氧化碳當量，其中發電占48.6%、運輸占12.6%、製造或營造業占11.4%，要減少碳排，首要工作就是提升能源使用效率。

廖俊智建議，若要邁向2050淨零碳排目標，其中最重要的途徑就是開發零碳電力，唯有達成如此，後續才能將工業、住宅、商業等部門的能源使用電氣化。

對於減碳政策選擇優先順序，廖俊智以「減碳量」、「影響（弱勢）人數」兩座標分析，建議先從減碳量大但影響人數少的面向著手，所以要從少數人推動的「科技」方向開始，接著以科技帶動產業轉型，最後才是社會關注的面向。

廖俊智將淨零科技策略分為四大類，首先應儘速推動的，包括高效太陽光電、去碳燃氫、地熱、海洋能、生質能源等；第二，擴大推動，例如風電、新興生質能、電力系統配套、社會經濟措施等。

第三，持續推動，如傳統生質能、水力發電、傳統碳捕捉利用及封存（CCUS）、自然碳匯；第四，密切追蹤，包含未來核能技術、新興CCUS技術。

其中，廖俊智強調推動「去碳燃氫」減碳策略的重要性。他指出，在燃燒天然氣發電前，就先將天然氣直接轉化為氫加固態碳，其優勢在於固態碳的捕捉與儲存難度，會遠低於捕捉、儲存二氧化碳。

廖俊智建議，台灣應持續推動並密切追蹤天然氣的「去碳燃氫」發電技術發展，不但能達成減少碳排、可作為穩定基載電力來源、被歸類為綠電三大效益，其副產品碳黑或碳粉，更能作為重要工業原料甚至備用能源。

最後，廖俊智呼籲全民支持減碳。他表示，希望社會大眾能支持減碳科技研發，這是要達成2050淨零碳排目標最重要的方向，為達成此目標，就要先有合理的碳稅費及合理的電價，如此才有支持的力量。（編輯：張均懋）1111214