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中華電淨零轉型 2024年中汰停3G網路

2022/12/14 19:11（12/14 19:21 更新）
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中華電信實踐淨零轉型，使用節能設備，預計於2024年6月關閉3G網路，可達成每年節電約1億度。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北14日電）中華電信實踐淨零轉型，使用節能設備，預計於2024年6月關閉3G網路，可達成每年節電約1億度，並提高明年再生能源轉供量到6000萬度以上，以及自建太陽光電等。

中華電信今天發布新聞稿宣布，獲111年行政院國家永續發展獎，由行政院長蘇貞昌頒獎，董事長謝繼茂代表受獎。

中華電信表示，為了推動永續發展，去年特別將「企業社會責任委員會」改組為「永續發展委員會」，董事會並通過「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」三大永續願景，責成永續發展委員會全方位規劃、推動相關作為。

另外，中華電信是全球電信產業首家通過「TCFD氣候相關財務揭露建議書符合性查核」並獲最高等級的電信業者，透明揭露氣候相關風險及機會；同時，積極實踐淨零轉型，實際行動包含實施內部碳費機制、使用節能設備、汰停3G網路、PSTN IP化、採用5G C-RAN架構、提高明年再生能源轉供量到6000萬度以上、及自建太陽光電等，並攜手供應商共同建構低碳供應鏈。

中華電信為全面響應政府2050淨零政策，已訂定2030年碳排較2020年減半，且IDC機房全面採用再生能源及辦公場域淨零排放、2040年達成RE100、2050年達成全面淨零碳排的目標。

中華電信表示，已規劃詳細的減碳路徑及具體作為，包括預計於2024年6月關閉3G網路，可達成每年節電約1億度、PSTN IP化可達成每年節電約1.9億度、5G C-RAN則可每年節電約1.3億度等。

此外，中華電信積極完善員工福利、建構友善職場環境，去年首創獨步國內的育兒福利措施，讓有3歲以下幼兒的同仁，每日可減少1小時工時，今年於六都設立職場教保中心，讓員工能安心兼顧工作與家庭。

中華電信董事長謝繼茂表示，積極推動ESG（環境、社會、公司治理）作為是企業永續經營的關鍵，也是全球各產業的共同目標，中華電信秉持「轉型＋5G＋永續」三方並進的營運策略，發揮核心技術，落實「以客戶為核心」的經營理念，對接聯合國永續發展目標。（編輯：楊凱翔）1111214

#中華電信
#謝繼茂
#永續發展委員會
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