企業併購法3新制上路 增併購效率兼保障股東權益

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）「企業併購法」修正條文自今天起施行，此次修正有3大亮點，包括保障股東權益、放寬非對稱併購適用範圍、擴大彈性租稅措施。經濟部預期此次修法將提升企業併購效率，並兼顧股東權益保障。

經濟部透過新聞稿指出，總統於111年6月15日公布的「企業併購法」修正條文，依該法第54條條文規定，於111年12月15日起施行。

經濟部說明，此次修正有3大亮點，首先在強化股東權益的保障部分，修正條文規定公司必須在股東會召集事由中，說明董事就併購的利害關係重要內容，以及贊成或反對併購的理由。

第二，為擴大反對併購股東股份收買請求權的適用範圍。經濟部說明，原本只有放棄表決權的股東有收買請求權，新法施行後，於股東會決議時未放棄表決權，而投下反對票的股東，也可要求公司以合理價格買回其股份，以保障反對併購股東的權益。

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經濟部說明，新法也放寬非對稱併購適用範圍，即「併購公司所支付股份不超過其已發行股份之20%」，或「併購公司所支付股份、現金及其他資產之對價總額，不超過併購公司淨值20%」，可由董事會決議後進行併購，不須再經過股東會，以加速及簡化併購流程。

第三，則是被併購新創企業個人股東取得的股份對價，可選擇全數延緩繳稅；同時也規定可辨認無形資產的類型，並放寬併購產生的無形資產，可按法定享有年限，或以10年做為攤銷計算標準，使併購方更易於估計其租稅成本。（編輯：楊凱翔）1111215