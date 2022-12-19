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夏威夷航空遇亂流11人重傷 乘客被拋飛撞天花板
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新台幣開盤升0.9分 為30.701元

2022/12/19 09:15
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（中央社台北19日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.701元開盤，升0.9分。1111219

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