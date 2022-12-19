新台幣開盤升0.9分 為30.701元

首頁 / 產經新台幣開盤升0.9分 為30.701元2022/12/19 09:15請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北19日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.701元開盤，升0.9分。1111219#新台幣 聚焦新聞 夏威夷航空遇亂流11人重傷 乘客被拋飛撞天花板 阿根廷世足封王 梅西：想繼續以世界冠軍身分為國出賽 阿根廷PK大戰粉碎法國衛冕夢 奪世界盃隊史第3冠 北韓稱偵察衛星最後測試 高仰角射向500公里高空 英國會外委會警告中國武力侵犯後果嚴重 指台灣為印太核心利益 新竹峨眉低溫4度 吳德榮：強輻射冷卻低溫區南移 抖音疑在台設分公司違法經營 陸委會：司法機關偵辦中 黃敏惠順利連任 嘉義市長任期將創4屆紀錄 早安世界》世足冠軍賽阿根廷PK大戰4比2勝法國 梅西5度叩關完美收尾 梅西助阿根廷奪冠 5度叩關世界盃完美收尾 梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎 寒流台南以北夜探6度 冷空氣21日再來冷到耶誕節 魔獸霍華德為沒出賽向球迷致歉：觀眾噓隊友等於噓我 中國採檢業發防疫財3年暴利1.6兆 核酸盛世終落幕 睽違36年期待卡達世足再奪金盃 阿根廷舉國沸騰 世足／阿根廷對法國今晚變陣爭冠 5後衛看管防堵姆巴佩 中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。