中華電轉播世界盃 世足專區總瀏覽量4.2億人次

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（中央社記者吳家豪台北19日電）2022 FIFA世界盃足球賽劃下句點，中華電信MOD、Hami Video締造多項紀錄，總觀看人數突破3800萬、世足專區總瀏覽量創下4.2億人次新高，MOD、Hami Video冠軍戰轉播同時在線人數一度衝高至近70萬人。

中華電信發布新聞稿指出，世足廣告營收也在收視高流量帶動下，較上屆世足廣告成長將近5倍。

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中華電信表示，由跨分公司與中華電信研究院所組成的300餘人世足應變專案團隊，在24小時不間斷的努力下，確保世足賽事轉播網路順暢。除完整轉播64場賽事並提供多視角、多螢回看、世足AR（擴增實境）轉播等創新觀賽體驗，並首次推出Hami Video金球大禮包。

世足落幕後，中華電信後續將提供多元運動賽事，由全網獨播的HBL高中籃球聯賽、12月24日起直播的College High vol.18世界大學街舞高峰會接力上陣，其中HBL將自12月21日起進入男子複賽/女子預賽。（編輯：蘇志宗）1111219