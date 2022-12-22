精誠集團扶植7家ESG新創 聚焦自動化與資安方案

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（中央社記者吳家豪台北22日電）資訊服務商精誠集團今天宣布，第5屆「AI+新創加乘器計畫」選出7家ESG（環境保護、社會責任及公司治理）導向的潛力新創團隊加入，聚焦自動化、資安創新方案，提早為企業客戶ESG合規布局。

精誠發布新聞稿指出，入選的7家新創包含提供企業流程自動化解決方案的百林商智、SaaS（軟體即服務）企業報銷系統服務商擁樂數據服務、提供文件數位化的視旅科技、精準醫療新創柏瑞醫、聚焦物聯網邊緣設備資安的邊信聯科技、提供企業雲端資源管理平台的聯雲智能，以及提供工業級微污染檢測方案的邑流微測。

未來精誠AI+新創加乘器計畫（AGP）將依據入選團隊屬性，協助媒合精誠服務過的3萬家企業客戶及生態圈夥伴，協助拓展國內外事業版圖。

精誠AGP營運長凌子涵表示，精誠持續以企業場景落地為目標，積極領導新創生態圈夥伴連結共創。在景氣循環的低點，精誠看見自動化是很好的方向，利用科技力降低營運成本並提高生產效率，無論在執行面和成效面皆能看到顯著效果。

精誠AGP營運經理林天瀚認為，自動化也需兼顧安全性，因此在雲端和地端應用的安全，也是本屆AGP關注重點。（編輯：郭無患）1111222