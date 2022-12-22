台股大漲208點 半導體、航運與生技強勢

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（中央社記者潘智義台北22日電）美股勁揚，科技類股大漲，台股今天由台積電領軍，帶領指數收盤大漲208.54點，收在最高點14442.94點，漲幅1.47%，成交值新台幣2121.38億元，8大類股全面收紅。

群益投顧副總裁曾炎裕接受電訪表示，大型權值股走勢與指數大致一致，但傳產股相對較受本土資金青睞，如農曆年前旺季的航運股、鋼鐵股。

美國費城半導體指數大漲，晶圓代工雙雄台積電、聯電齊揚，台積電收在468元，上漲1.96%；聯電收42.85元，漲2.02%；蘋果光學鏡頭供應商大立光早盤上漲，但盤中翻黑，收2140元，下挫2.06%。

受惠12月運價已見止跌跡象，美西航線貨載率回到9成，貨櫃三雄今天股價齊揚，萬海收在87.2元，飆漲9.27%；長榮收高4.57%，來到171.5元；陽明收68元，走高3.5%，成交量逾15萬張，為成交量第3。

鋼體鐵也是今天熱門股，中鋼集團中鋼構21日法人說明會指出，雖然整體景氣趨向衰退，鋼構產業也無法置身事外，但中鋼構目前在手的工程數量約17.7萬噸，能見度至少到明年上半年，中鋼構收59.8元，小漲0.67%；中鋼收30.65元，漲3.2%，成交15萬6餘張，為成交量排名第2。（編輯：張均懋）1111222