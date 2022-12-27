航空、觀光族群擁解封題材 台股收漲43.3點

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（中央社記者賴言曦台北27日電）台股今天在航空、觀光等解封題材股帶動下開高震盪，盤中高點至14410點，終場以14328.43點作收，漲43.30點，漲幅0.3%，因外資適逢耶誕假期，台股今天延續量縮態勢，全場成交值新台幣1252.42億元。

中國官方昨天晚間宣布明年1月8日將放寬邊境管制，帶動國內有兩岸航線的華航、長榮航表現，但尾盤缺乏買氣支撐，終場分別以19.35元及28.45元作收，漲幅為1.31%、1.07%。

旅行社類股也在中國解封題材帶動下聚集人氣，不過多檔個股開高走低，其中以五福終場上漲2.5元，收在41.5元，漲幅6.41%，表現相對強勢。

生技族群今天拉回修正，終場類股下跌0.55%。中鋼26日公布11月自結合併稅前淨損27.67億元，今天收盤跌幅約1%，整體鋼鐵類股終場下跌0.60%。（編輯：張均懋）1111227