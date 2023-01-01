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劉揚偉新年喊話富士康員工：攜手前行、穿越風雨

2023/1/1 15:08（1/1 15:28 更新）
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鴻海集團董事長劉揚偉（圖）對富士康員工發出以「攜手前行，穿越風雨」為題的新年獻詞。（中央社檔案照片）
鴻海集團董事長劉揚偉（圖）對富士康員工發出以「攜手前行，穿越風雨」為題的新年獻詞。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北1日電）鴻海集團董事長劉揚偉對富士康員工發出以「攜手前行，穿越風雨」為題的新年獻詞，他指出，2022年集團營收再創新高，但也遭遇挑戰，尤其鄭州園區，面臨員工健康和安全生產雙重考驗。

鴻海集團旗下中國富士康鄭州廠區日前受COVID-19疫情影響，生產出貨iPhone狀況備受關注。

鴻海集團、富士康科技集團董事長劉揚偉發出2023新年獻詞，主題為「攜手前行，穿越風雨」。他指出，回首2022，365個日日夜夜，都是極不平凡的一天；2022年集團營收再創新高，前11月累計營收約人民幣1.37萬億元，年增約13.5%。

他進一步說，數位化轉型穩步推進，內部累計推動50座燈塔工廠改造提升、「3+3」持續發力，電動車、半導體等新產業不斷強化全球布局；ESG永續經營，陸續發布三大領域長期目標。

但他也表示，在收穫碩果的同時，集團2022年也遭遇前所未有的挑戰，這個冬天面對突如其來的疫情，集團中國各園區尤其是鄭州園區，面臨著照護員工健康和安全生產的雙重艱鉅考驗。在地方政府、客戶、產業鏈合作夥伴、管理層和員工的齊心協力下，集團得以以最快的速度度過危機。

展望2023年，劉揚偉表示，集團將迎來在中國投資建廠35週年，可能前方的路途會更加艱辛、更具挑戰，然而，「前有大山不可怕，怕的是心中無路」。（編輯：黃國倫）1120101

#劉揚偉
#鴻海集團
#中國
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