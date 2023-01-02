台股1/3開紅盤 法人：留意新趨勢產業與解封需求

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（中央社記者吳家豪台北2日電）台股2023年將於3日開紅盤，國內投信指出，可逐步留意受惠於新趨勢產業與中國逐步解封帶來的需求增溫機會；外資認為今年主要議題包括景氣復甦、中國解封、加速投資能源轉型、供應鏈持續重組。

美股科技股反彈、激勵美股，連帶提振台股去年12月30日封關行情，開盤跳空開高、大漲逾160點，隨後漲幅收斂，終場加權指數上漲52.67點，收在14137.69點，年線收黑，全年下跌22%；在外資長假效應下，交投相對清淡。

安聯投信台股團隊表示，台股明顯受到年關將近、短線漲多賣壓湧現、外資長假效應、美股財報等影響，走勢相對疲軟。近日在美股科技股反彈下，台股包括科技股、半導體及航運等族群均相繼受到提振，在封關日扮演撐盤要角。

就資金面而言，根據證交所統計，2022年扣除11月之外，外資幾乎呈現月月賣超，全年累積賣超逾兆元，動向明顯受到地緣政治風險影響；美國積極升息所帶來的美元走強，也成為壓抑台股的重要原因。

安聯投信台股團隊表示，2022年低基期可望帶來2023年的高成長，預期影響2022年台股的升息、地緣政治與科技逆風等3大動盪因素，不確定性也將大幅降低，隨之而來的是在景氣下行逐步沉澱中，所浮現的長線機會。

考量2023年經濟放緩的大環境，安聯投信台股團隊認為，布局上須避開有成長題材卻無獲利支撐的族群；另外，受惠於新趨勢產業及中國逐步解封可能帶來的需求增溫機會，也可逐步留意。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，台灣電子業於2022年下半年開始調整庫存，上游除IC設計外，庫存金額及週轉天數皆反轉向下、緩慢消化；下游於2022年下半年開始加速消化庫存，雖仍高於過去平均，但庫存週轉天數皆已反轉向下。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊分析，製造業去庫存活動自2022年初延續迄今，目前美國廠商存貨顯著降低，且存貨減去終端客戶存貨差值同步大幅滑落至低點，市場預期2023年上半年去庫存活動將告一段落。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，深具基本面的台股，2022年下跌約22%，歷經修正後2023年將更具價值修復行情，指數應有正向的發展空間。

外資瑞銀指出，2022年台股下跌原因包括升息、新台幣貶值、庫存去化及全球經濟惡化疑慮；2023年相關影響將逐漸淡化，第3季可看到企業獲利明顯改善，實質利率降低及外資回流也將為台股提供支撐，預估2023年底台股目標16700點。

瑞銀表示，2023年主要議題包括景氣復甦、中國解封效益、加速投資能源轉型、供應鏈持續重組。往年經濟成長放緩時，市場動輒下修企業獲利20%到60%；但近半年市場共識為下修2023年企業獲利10%，調降幅度已溫和許多。（編輯：趙蔚蘭）1120102