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家電代理商雙全跨足實體門市 擬自建物流與倉儲

2023/1/2 14:35
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（中央社記者吳家豪台北2日電）家電代理商雙全國際於2022年5月拓展線上商城，販售3C周邊與家電，去年10月在台北新光三越站前店設立首間實體門市，預期第2間將於2023年第1季進駐林口地區百貨公司，今年全年力拚展店25間，提升服務體驗。

「以往代理商沒有自營實體通路，很難接觸消費者；有了實體門市之後，可以直接展示商品、與消費者溝通，強化售後服務。」雙全國際行銷長謝語桐接受中央社記者採訪指出，雙全目前物流委外，消費者如果要退換貨相對不方便，日後可透過實體門市提供退換貨服務，雙全也規劃自建物流車隊。

謝語桐說，雙全位於新北市汐止的倉儲目前為租用，正在物色地點自建倉儲，提升營運效率，也有助於未來發展更多服務。

雙全主要代理產品線為PHILIPS季節家電，其中電暖器類別去年營收年增7倍，成長原因包括進貨量增加、首波冷空氣提早入台、品項增加等。雙全預估，PHILIPS季節家電2023年營收上看新台幣3億元。

雙全指出，今年PHILIPS季節家電將推出更多功能、適應不同使用情境的電暖器新品，例如內含暖手電熱器的陶瓷暖風機，最快將在2月上市；春季將推出12吋風扇，符合小家庭擺放、家電即裝飾的需求。

此外，雙全規劃於今年第1季後，陸續推出便攜式太陽能板與儲能設備，滿足消費者居家或外出充電需求。（編輯：趙蔚蘭）1120102

#謝語桐
#雙全國際
#PHILIPS
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