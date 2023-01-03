資策會研發節能E管家掌握數據 節電率最高達9%

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（中央社記者蘇思云台北3日電）資策會數位轉型研究院（數轉院）建立「交換式能源數據治理平台」，研發「節能E管家」服務，導入公私部門，幫用戶了解日常用電情形，進一步改變使用行為，家戶住宅整體節電率最高可達9%。

財團法人資訊工業策進會（資策會）今天發布新聞稿，根據團隊研究顯示，家戶用電每次開燈會比正常使用多增加4成的用電量，與其開開關關，不如掌握用電數據，才是節能減碳的關鍵。

資策會數轉院研發出「主動式節能服務」，以電表數據為基礎，進行用電分析，所衍生包括日常用電追蹤、家庭能源記事本及管理用電工具等3項服務。目的是希望透過APP介面，幫助用戶了解日常用電，並引導民眾改變用電行為，共同節能減碳。

其中，頗受社區消費者好評、並助攻新北市政府獲得行政院第5屆政府服務獎數位創新加值的「節能E管家」系統，其技術支援的幕後推手就是資策會數轉院的研發團隊，目前已協助新北市政府導入141個社區進行實證。

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資策會數轉院副主任洪永杰表示，團隊早在3年前，就蒐集台電智慧電表所量測到的功率及總瓩小時等資訊，運用非侵入式電力解析技術，用以辨識家庭主要電器（如冷氣、冰箱、洗衣機、電視等）各時段開啟、關閉狀況及耗電情形。此一技術曾獲得2020年總統盃黑客松「卓越團隊獎」，已協助新北市政府、台電、信義房屋等公私部門導入。

資策會數轉院希望從家戶用電習慣著手，進一步建立建築節能生態系服務，包括揭露既有建築的能源效率、建築開發新案導入節能E管家系統、對物業管理業者提供能源管理服務、提醒既有設備汰換保修等，協助建築綠能產業邁向低碳轉型。（編輯：翟思嘉）1120103