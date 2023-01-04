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新台幣開盤貶2.2分 為30.72元

2023/1/4 09:04
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（中央社台北4日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.72元開盤，貶2.2分。1120104

#新台幣匯率
#開盤
#新台幣兌美元
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