新台幣開盤貶2.2分 為30.72元

新聞專題台幣匯率1/300首頁 / 產經新台幣開盤貶2.2分 為30.72元2023/1/4 09:04請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北4日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.72元開盤，貶2.2分。1120104#新台幣匯率#開盤#新台幣兌美元 聚焦新聞 吳德榮：6日起乾冷空氣南下 週末低溫探11度 台南正副議長賄選案 邱莉莉林志展等8人交保、2人聲押 蕭景田涉賄選翻牆逃逸遭通緝後到案 以800萬交保 路透：因應中國與北韓情勢 美日峰會13日華府舉行 麥卡錫遭共和黨內極右翼杯葛 美眾院議長兩輪投票仍難產 早安世界》蔡總統：超徵稅收撥部分現金與全民共享 預料春節後實施 全民共享發現金 柯建銘：過年前來不及 會用最快速度推動 12月PMI指數下探新低 製造業等觸底反彈 張育成願打經典賽：有機會入選台灣隊一定義不容辭 連假效應本土病例增0.9% 境外移入創168天新高 俄軍遇襲認入侵以來最大戰損 烏克蘭指4成失土已收復 台南市正副議長選舉涉賄案 檢傳喚邱莉莉林志展等8人 基本工資補貼11日起開放網路申請 最快3月入帳 本土BQ.1個案竄升 羅一鈞：可能變成下一波主流 中國經港澳轉機入境加嚴 6日起須持登機前檢驗證明 誠品信義確定12月關門 傳松菸誠品接棒24小時書店 中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。請繼續下滑閱讀新台幣升1分 收30.698元