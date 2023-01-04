英特爾推新筆電處理器 業者：刺激買氣效果恐有限

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（中央社記者張建中新竹4日電）英特爾（Intel）宣布推出第13代Intel Core筆記型電腦處理器系列，共計多達32款處理器。業者表示，英特爾推出新處理器對市場買氣刺激效果恐將有限。

英特爾在美國消費性電子展（CES）宣布推出第13代Intel Core H、P和U系列筆記型電腦處理器，為極限玩家、輕薄筆記型電腦設計；其中，Intel Core i9-13980HX為首款用於筆記型電腦的24核心處理器。

英特爾指出，包括宏碁、華碩、戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想、微星及三星等公司，預計今年將推出超過300款電競、輕薄筆記型電腦、可折疊等設計產品。

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電腦相關週邊晶片廠表示，根據過去經驗，每當英特爾推出新處理器，電腦品牌業者多會配合推出新機種，只是受通膨高漲影響，當前終端消費力道疲弱，預期英特爾這次推出新處理器，刺激市場買氣效果恐將有限。

業者指出，當前包括歐洲、美國及中國大陸等地經濟情勢皆不理想，預期今年上半年市場需求並無樂觀理由，在經過長時間去化庫存後，今年下半年回補庫存需求可望逐步升溫。（編輯：楊凱翔）1120104