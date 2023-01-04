陳俊聖：宏碁庫存調整近尾聲 今年加碼買自家股票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天表示，今年總體經濟環境不會很好，PC產業庫存還沒回到健康狀態，宏碁庫存調整已接近尾聲，但中國疫情影響供應鏈產能，宏碁去年第4季有7%筆電訂單未出貨，需要拉高成品庫存以避免缺貨。

他表示，今年會加碼買進宏碁股票，且宏碁集團今年上市櫃或公開發行的子公司數量不會少於去年的4家。

宏碁今天舉辦全球線上發表會，陳俊聖下午在宏碁新北汐止總部接受媒體聯訪指出，Vero環保產品線包括筆電、桌上型電腦、顯示器等，2022年前11個月營收超過1.4億美元（約新台幣43億元），市場接受度「還算滿意」，AcerPure品牌的小家電產品也開始導入消費後回收塑料（PCR）材質。

針對外界最關心的庫存狀況，陳俊聖說，宏碁庫存調整已經到尾聲，現金部位可以提高到越來越放心的程度。庫存3大類型包括零件、在途產品（product in transit）及成品，宏碁過去這段時間減少最多是在途產品。

他說，「我們庫存已經下降到一個程度，現在刻意拉上來一點，原因在於供應鏈這段時間因為疫情關係，許多代工廠開出產能不到一半；宏碁為了安全起見，拉高成品庫存。」

展望今年總體經濟，陳俊聖坦言不會很好，在大環境不太友善的情況下，宏碁需要不斷找尋突破口，來創造更多生意機會。他希望把宏碁核心事業打造成新創超級孵化器，透過既有生意資源及通路，更容易把創新產品賣到全世界。

陳俊聖認為，筆電市場還需要調整1到2年，才會回到2017年至2019年正常水準，未來會不斷有新的應用刺激需求，而非一直強調規格與價格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，整個PC產業庫存還沒回到健康狀態，宏碁清庫存腳步算是跑得比較快；不過供應鏈受到疫情影響，宏碁去年第4季底還有約7%筆電訂單沒出貨，因此決定拉高成品庫存，以避免缺貨，希望供應鏈盡快恢復。

陳俊聖表示，希望供應鏈分散生產風險，讓宏碁提升營運韌性，但供應鏈設廠策略不在宏碁控制範圍內，目前宏碁大部分筆電還是在中國重慶生產。（編輯：張均懋）1120104