等待Fed公布會議記錄 新台幣量縮微貶收30.714元

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（中央社記者謝方娪台北4日電）美國聯準會（Fed）即將公布2022年12月會議記錄，台北股匯市今天雙雙走弱，新台幣兌美元收在30.714元，小貶1.6分，台北及元太外匯市場總成交金額縮至8.72億美元。

台股今天早盤一度受到美股收黑影響以低盤開出，不過隨即在電子權值股帶動下拉至平盤附近整理，終場小跌24.99點，成交值略有增溫，但人氣仍嫌不足；匯市今天呈現觀望氛圍，新台幣量縮微貶收在30.714元，股匯雙雙收黑。

外匯交易員表示，市場觀望美國聯準會即將公布的2022年12月會議記錄，今天匯市沒什麼進出，以出口商實質拋匯為主，進口商有小買，外資則雙向操作都有，動向不太明確。

外匯交易員分析，國際美元雖然正在修正期，但美國聯準會尚未決定完全停止升息，因此國際美元仍會有一定買盤存在、不會弱到哪裡去，再加上目前外資並未大量匯入，因此新台幣要像前段時間有比較強勁的升值動能，可能性偏低，估計短期新台幣走勢應會偏向區間盤整。

新台幣兌美元今天開盤價為30.72元，最高30.701元、最低30.725元，收盤收在30.714元，小貶1.6分。

根據中央銀行資料，今天截至下午4時止，美元指數升值0.06%，新台幣、歐元、韓元、日圓及越南盾等主要貨幣紛紛走貶，其中，新台幣兌美元貶值0.05%，歐元兌美元貶值0.26%，韓元兌美元貶值0.06%，日圓兌美元貶值0.1%，越南盾兌美元貶值0.07%。（編輯：潘羿菁）1120104