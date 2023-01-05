台股開盤漲85.99點

新聞專題台股首頁 / 證券台股開盤漲85.99點2023/1/5 09:05請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北5日電）台北股市今天開盤漲85.99點，加權股價指數為14285.12點，成交金額新台幣25.48億元。1120105#台股#開盤 聚焦新聞 世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情 早安世界》經濟成果全民共享 春節後首度普發現金每人6000元 涉台南正副議長賄選案 前民進黨中執委郭再欽收押 台海局勢緊繃 美智庫連3年列全球最高風險 英相蘇納克提通膨砍半等5大承諾 強調說到做到 聯準會公布上月會議紀要 官員預計今年不會降息 美眾院議長選舉次日仍膠著 麥卡錫逐漸流失支持 全民發現金6000元如何領？ 直接入帳、ATM請領、郵局臨櫃都可能 台美貿易倡議第二回合談判 14日台北登場 破傷風疫苗缺貨？食藥署：有庫存且將再進20萬劑 YouBike1.0跨市騎乘無法還狀況多 北市停收350元調度費 退役空軍上校涉吸收軍官當共諜 4人遭羈押 外交部再捐200萬美元 助烏克蘭哈爾科夫等地度寒冬 南投立委補選 形象清新蔡培慧對沙場老將林明溱 112年擴大進口蛋種雞達30萬隻 汰換老母雞提高產蛋率 中國入境旅客陽性率降至19.9% 莊人祥分析2原因 中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。請繼續下滑閱讀