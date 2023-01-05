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台股開盤漲85.99點

2023/1/5 09:05
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（中央社台北5日電）台北股市今天開盤漲85.99點，加權股價指數為14285.12點，成交金額新台幣25.48億元。1120105

#台股
#開盤
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