更多編輯台推薦新聞：
春節後首度普發現金 15年來政府提振消費信心措施一次看
產經

春節後首度普發現金 15年來政府提振消費信心措施一次看

北一女舉國旗加州迪士尼演出 台灣遊客驚喜衝出紀念品店喊加油
生活

北一女舉國旗加州迪士尼演出 台灣遊客驚喜衝出紀念品店喊加油

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新竹棒球場挖出電線廢磚 高虹安：考量安全不申辦經典賽熱身賽
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

台積電帶領半導體股勁揚 台股盤中漲逾百點

2023/1/5 11:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北5日電）美股收高，費城半導體指數勁揚逾2%。台股今天在台積電股價反彈，帶動半導體類股揚升下，指數一度大漲158.47點，攀高至14357.6點，突破半年線約14303點。

至11時，台股加權指數來到14320.65點，上漲121.52點，成交值新台幣1013.97億元。

台積電將於1月12日舉行法人說明會，受供應鏈庫存調整影響，台積電第1季營收恐將季減10%至15%，法人預期，台積電今年營收可能僅持平表現。不過，隨著費半指數高漲，台積電今天股價攀高，盤中一度達459.5元，上漲10元。

聯電與高價的力旺、譜瑞-KY、祥碩股價同步揚升，帶動半導體類股指數勁揚逾1%，連帶推升整體電子類股指數上揚。

台泥今天起至3月3日將自集中交易市場買回2萬張庫藏股，激勵股價衝上34.7元，大漲3.58%，並帶動整體水泥類股指數一度勁揚逾2%。

百貨類股指數也一度大漲2.69%，航運及生技類股上揚逾1%，金融類股指數漲幅一度逼近1%。（編輯：楊凱翔）1120105

#台積電
#台股
#聯電
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股無懼美股收黑 盤中指數再演黑翻紅