台積電帶領半導體股勁揚 台股盤中漲逾百點

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（中央社記者張建中台北5日電）美股收高，費城半導體指數勁揚逾2%。台股今天在台積電股價反彈，帶動半導體類股揚升下，指數一度大漲158.47點，攀高至14357.6點，突破半年線約14303點。

至11時，台股加權指數來到14320.65點，上漲121.52點，成交值新台幣1013.97億元。

台積電將於1月12日舉行法人說明會，受供應鏈庫存調整影響，台積電第1季營收恐將季減10%至15%，法人預期，台積電今年營收可能僅持平表現。不過，隨著費半指數高漲，台積電今天股價攀高，盤中一度達459.5元，上漲10元。

聯電與高價的力旺、譜瑞-KY、祥碩股價同步揚升，帶動半導體類股指數勁揚逾1%，連帶推升整體電子類股指數上揚。

台泥今天起至3月3日將自集中交易市場買回2萬張庫藏股，激勵股價衝上34.7元，大漲3.58%，並帶動整體水泥類股指數一度勁揚逾2%。

百貨類股指數也一度大漲2.69%，航運及生技類股上揚逾1%，金融類股指數漲幅一度逼近1%。（編輯：楊凱翔）1120105