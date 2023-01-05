台股漲101點突破14300點 半導體水泥金融強勢

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（中央社記者張建中台北5日電）台股今天開高震盪收高，終場上漲101.92點，突破14300點關卡，收在14301.05點。半導體、水泥及金融類股指數同步上揚逾1%，為盤面焦點。

台股加權指數收在14301.05點，上漲101.92點，漲幅約0.72%，成交值新台幣1720.67億元。

美股費城半導體指數4日勁揚2.74%，台積電今天股價同步走高，收在458.5元，上揚9元。隨著美國記憶體廠美光（Micron）強漲逾7%，南亞科及威剛等記憶體族群股價也紛紛上揚。

此外，股后信驊、譜瑞-KY及聯電股價同步攀高，推升半導體類股指數勁揚1.49%，連帶帶動整體電子類股指數上揚0.88%。

台泥今天起至3月3日將自集中交易市場買回2萬張庫藏股，激勵股價上漲0.95元，收在34.45元，整體水泥類股指數勁揚1.89%。

隨著春節購物旺季來臨，加上開春後國民每人將發6000元現金，市場看好有利內需消費，激勵包括富邦媒、網家、宅配通等百貨及電商族群股價強漲。金融股也有不錯表現，類股指數上揚1.11%。觀光類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股指數維持盤整走勢，呈類股輪動格局，產業景氣變化與企業營運展望將是市場關注重點。（編輯：楊凱翔）1120105