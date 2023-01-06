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金山電泰國廠火災撲滅無人傷亡 產能影響待評估

2023/1/6 08:30
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）被動元件廠金山電今天發布重大訊息指出，泰國1廠發生火災，已快速撲滅，現場無人傷亡，不過部分設備受損無法使用，受影響產能及產能調配，待火災鑑定後進一步評估。

金山電發布重大訊息表示，泰國子公司泰國金山電子工業1廠3樓於當地時間5日下午發生火災，火勢在消防單位協助下已快速撲滅，現場無人傷亡，不過部分設備受損無法使用。

金山電指出，目前正在評估設備損壞情形，公司廠房、生產設備均有投保火險，相關理賠作業待與保險公司接洽後處理。

在產能部分，金山電表示，受影響產能及產能調配，待火災鑑定後進一步評估。

金山電總部位於台灣，在泰國及中國廣州設有工廠，分別生產高分子固態鋁電容器、高分子固液混合鋁電容器，以及鋁電解電容器。

根據資料，泰國金山電子工業設立於1989年，是金山電間接持股94.52%子公司，布局製造鋁質電容器零件材料和加工，2021年泰國金山電子工業營收新台幣8.41億元，稅後獲利3595萬元，每股純益7.11元。（編輯：楊凱翔）1120106

#金山電總部
#泰國
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