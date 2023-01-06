上銀去年第4季營收季減29.4% 11季低點

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀今天下午公布去年12月自結合併營收新台幣16.8億元，月減6.78%，去年第4季上銀自結合併營收55.94億元，季減29.4%，是11季以來低點。

上銀自結去年12月合併營收16.8億元，較去年11月18.03億元下滑6.78%，比前一年同期20.22億元減少16.89%，是2020年4月以來低點。

累計去年第4季上銀自結合併營收55.94億元，較去年第3季79.21億元減少29.4%，是2020年第2季以來低點。

產業人士分析，台灣包括工具機和產業機械等設備製造商，大約有3成市場依賴中國，當地COVID-19疫情封控影響生產製造需求，去年下半年中國市場經營較辛苦。

累計去年全年上銀自結合併營收293.16億元，較前年272.65億元增加7.52%。

展望今年營運，上銀日前指出，今年營運看法保守，預期不會比去年好，今年持續擴展晶圓機器人，旋轉工作台、車用和醫療滾珠螺桿、減速機等新產品，今年營運力拚較去年持平。

從訂單能見度來看，上銀表示，目前平均能見度約2個月，今年1月至2月仍不明朗，要看3月工具機展後的接單狀況。（編輯：蘇志宗）1120106