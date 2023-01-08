資策會AI團隊助攻「美玉姨」升級 圖片假訊息也攔截

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4年前在長輩圈爆紅的查證機器人「美玉姨」，日前與資策會合作開發新技能，提供圖片謠言辨識功能，揪出似是而非的錯誤訊息。（圖取自facebook.com/AuntieMeiyu.tw）

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（中央社記者蘇思云台北8日電）人手一機時代，假訊息滿天飛，過往假訊息為純文字，如今進化成圖片文字並陳；為了更精準攔截假訊息，4年前在長輩圈爆紅的查證機器人「美玉姨」，日前與資策會合作開發新技能，提供圖片謠言辨識功能，揪出似是而非的錯誤訊息。

目前擁有Line好友人數逾50萬的美玉姨，背後技術團隊為信任科技公司Gogolook（走著瞧），美玉姨在2018年底由工程師個人開發完成，只要在Line官方搜尋美玉姨，加為好友就可以使用，任何訊息貼在美玉姨對話框，系統第一時間即告知是否為假訊息，因為操作方便簡單，很快在長輩圈爆紅。

不過在當時，美玉姨能夠辨別訊息樣態為純文字，近年技術團隊發現，圖像、圖片為主體的訊息內容流傳多，每收到3則訊息，就有1則是圖片訊息，每天大約收到多達10萬筆的圖片訊息。

為了讓美玉姨抓錯技能升級，2021年Gogolook與資策會開啟合作，運用資策會AI開發「多模態訊息比對技術」，協助美玉姨練功，去年底正式提供圖片謠言辨識新功能。

資策會軟體技術研究院（軟體院）組長陳棅易接受中央社採訪，談起與美玉姨團隊開發過程，他指出，圖片辦別比純文字辨識困難度更高。

陳棅易舉例，謠言資訊通常是由文字、圖片、影片、連結等型態做組合，像是文字搭圖片、文字段落做改變等，現在也有愈來愈多的圖卡資訊，乍看是不同排版，但講的可能都是同一組錯誤資訊。

Gogolook（走著瞧）旗下可疑訊息查證機器人「美玉姨」，跟資策會合作開發新技能，提供圖片謠言辨識功能。資策會表示，不僅要讓系統可以「看懂」圖片，也要訓練到讓系統知道3張圖查的是同一組謠言內容。（資策會提供）中央社記者蘇思云傳真 112年1月8日

此外，圖片上文字訊息可能直式、橫式、不同的斷句組合都有，加上圖片訊息拆解後的資訊量龐大，可能影響辨識速度，都是研發過程中的挑戰。

為了讓AI精準判讀，首先就是給機器人大量資料學習，讓模型「看懂」圖片資訊，轉化成文字後做後續比對。

陳棅易說，圖片訊息偵測過程要過3關，包括文字比對、圖片比對，整張圖加上文字綜合判斷，最後系統再去跟後端事實查核資料庫做比對。

美玉姨團隊表示，資策會提供的技術，可以在3秒內辨識高達500字以上的圖片，雙方先期驗證時，圖片辨識也有相當高的成功率，因此導入技術，2022年底正式提供這項圖片查證服務。

陳棅易表示，AI技術本身不斷精進，目前在偵測上雖仍有一定的侷限，資策會也持續借重學術界技術，除了目前偵測圖片訊息的技術外，也投入影片偵測技術，例如播出一段影片內容，可以把聲音輸出成文字內容再做後續比對，目的都是希望透過AI辨識技術，拆解更多「移花接木式的謠言」。（編輯：潘羿菁、翟思嘉）1120108