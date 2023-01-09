台股開盤漲131.13點

首頁 / 證券台股開盤漲131.13點2023/1/9 09:04請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北9日電）台北股市今天開盤漲131.13點，加權股價指數為14504.47點，成交金額新台幣39.91億元。1120109 聚焦新聞 早安世界》北市立委補選投票率4成3 王鴻薇以5個百分點取勝 歐掀起訪台潮 智庫學者：台灣漸成歐洲重大利益 波索納洛支持者鬧首都 法新：警方奪回國會大廈 俄羅斯宣稱殲滅600烏軍 路透：未見明顯傷亡跡象 未來一週先濕涼後回暖 15日轉冷北部探14度 波索納洛支持者闖入國會 巴西當局出動部隊平亂 中國飛比利時班機廢水呈COVID-19陽性 判別病毒需糞便檢體 北市立委補選王鴻薇贏吳怡農5780票 投票率43% 外交部：立陶宛國會及國防事務議員9日組團訪台 英政府用車定位資料可能全送中 議員籲將中國視為體制性威脅 抽水站爆管桃園33萬戶停水 台水：災損10萬元內年前賠償 北市立委補選王鴻薇自行宣布當選 感謝選民給機會 吳怡農敗選喊話支持者別傷心 盼正向乾淨選舉成主流 全球軍力排名烏克蘭進15強 台灣名列23、美俄中分居前3 烏克蘭東部要塞地底可容大軍和戰車 俄傭兵首腦點名拿下 友邦吐瓦魯國會議長抵台 蔡總統9日接見訪團 中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。