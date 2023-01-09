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外資買超361億元 加碼晶圓代工雙雄及反向ETF

2023/1/9 17:05
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（中央社記者潘智義台北9日電）台股今天在台積電帶領下大漲378.87點，外資買超新台幣361.87億元，晶圓代工雙雄聯電、台積電為外資買超熱們標的，名列買超第2、3名。

外資今天買超第1名是元大台灣50反1ETF（指數股票型基金），達7萬1832張，買超聯電4萬1438張、台積電2萬9062張。

加權指數今天終場收在最高點14752.21點，大漲378.87點，漲幅2.64%，成交值2219.99億元，終結連續10個營業日成交金額低於2000億元。

三大法人同步買超，合計買超432.27億元，其中外資及陸資買超361.87億元、自營商買超37.71億元、投信買超32.69億元。

外資買超前10名除晶圓代工雙雄、兩檔ETF之外，其餘全數為金融股，依序為元大台灣50反1、聯電、台積電、臺企銀、新光金、國泰永續高股息、國泰金、中信金、開發金、元大金。

外資賣超第1名為長榮6514張，前10名當中，還包括鴻海、群創兩檔電子股，榮成、中鴻及4檔ETF。（編輯：張均懋）1120109

#台積電
#晶圓代工雙雄聯電
#元大金
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