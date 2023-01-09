台積電法說前領漲台股 法人：後續留意美財報週

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台積電9日大漲4.91%，帶動台股飆升，但法人指出，台積電法說會、美國公布消費者物價指數後，仍須留意美財報週數據是否拖累股市表現。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

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（中央社記者潘智義台北9日電）美股勁揚，台版晶片法過關，台積電今天大漲4.91%，帶動台股飆升378.87點，但法人指出，台積電法說、美國公布消費者物價指數後，仍須留意美財報週數據是否拖累股市表現。

加權指數今天終場收在最高點14752.21點，大漲378.87點，漲幅2.64%，成交值放大為新台幣2219.99億元，加計盤後交易約2259.3億元。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，美國非農就業人口高於預期，美國失業率又走低，美股投資人樂觀預期美聯準會（Fed）升息即將到頂，帶動美股勁揚，進一步促使台股今天連動，跟著大漲，但這只是短線影響，等到台積電法說會、美國公布消費者物價指數（CPI）後，美企業陸續公布不理想的財報，恐怕就會影響美股及台股表現。

黃國偉分析，美聯準會去年12月升息兩碼，市場預期今年2月升息1碼，3月中續升息可能就到頂的理由是美CPI降低，通膨壓力下降，但關鍵是美國上半年CPI一度高達9%以上，基期較高，今年上半年可望較去年上半年大降，但去年下半年美CPI降至6.6%，今年下半年要較去年下半年大幅降低不易。

他直言，美失業率降低，薪資上揚，通膨壓力不易在3月之後完全解除，下半年仍有變數待釐清，加上台積電股價今天已大漲，法說會後要再漲難度相對增加，且市場對美國企業去年第4季財報預期不理想，都將影響美股、台股表現。

另外，農曆春節將至，長假效應也讓投資人擔心美股財報週的表現，恐影響年後台股，所以今天台股漲勢能否延續至下半週仍待觀察。（編輯：趙蔚蘭）1120109