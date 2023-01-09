貿協與KOTRA簽署MOU 將強化數位減碳等領域交流

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）面對全球經貿情勢挑戰，貿協今天與大韓貿易投資振興公社（KOTRA） 針對數位行銷服務、淨零碳排以及印度市場拓展等領域交流，盼強化台韓抵禦經濟寒冬的抵抗力，並簽訂合作備忘錄（MOU）確立合作方向。

貿協（TAITRA）發布新聞稿指出，全球經貿情勢受地緣政治、俄烏熱戰、美中冷戰、供應鏈重組等問題干擾，台灣面臨13年來首次景氣燈號轉藍燈，同時韓國也面臨經濟下行壓力。

貿協說，貿協董事長黃志芳今天邀請KOTRA社長劉正悅及重要幹部，在台北國際會議中心舉行第26屆聯席會議，進行數位、減碳、供應鏈等領域交流並簽訂MOU。

黃志芳在會中表示，在2022年，COVID-19疫情、美元飆漲、能源結構失調等事件接踵而來，全球經濟正面臨30年來未有之變局，數位科技蓬勃發展，使得透過數位化提升業務績效及客戶黏著度，成為各國經貿推廣機構及企業刻不容緩的課題。對此，劉正悅也表同意。

貿協說明，兩機構在會中針對協助企業建置數位內容，提供影音行銷整合服務，及如何提升客戶數位服務體驗等議題交換意見，盼藉此對內能啟動更有效率的工作模式，對外可提高數位服務精準度及滿意度。

因節能減碳及永續經營將成供應鏈標配，貿協透過資訊提供、驗證輔導及減碳行動力等「三支箭」，從建立企業觀念，到辦理企業碳健檢實際協助企業減碳，進而以整合行銷方式邁向國際舞台，提供一條龍服務協助臺灣企業走向綠化。

貿協補充，韓國企業綠化發展較早且相對成熟，兩機構將持續推動雙方企業關於碳中和的各項交流活動，促進台韓企業合作，加速友善地球。

貿協認為，台、韓政府過去的「新南向」或「新南方2.0」政策，發揮超前布署的作用，若台韓業者在南向或南方市場重新布局過程中，成為彼此就近支援的供應商，不但順應短鏈供應趨勢，也將可顯著提升產品品質及供貨穩定度。

貿協將與KOTRA加強駐外單位互動，探討共同拓展印度市場的合作機會。

貿協說明，「TAITRA-KOTRA聯席會議」為兩機構年度最重要交流活動，透過定期會議分享業務推廣經驗、相互協助辦理活動，促進台韓兩國經貿合作。聯席會議自1985年起召開第1屆，由兩機構輪流主辦，第27屆會議預定在韓國辦理。（編輯：潘羿菁）1120109