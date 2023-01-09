漠視詐騙集團橫行？金管會列舉4大措施嚴正澄清

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（中央社記者謝方娪台北9日電）有媒體報導，詐騙集團非法囚禁案嫌被輕放，金管單位作壁上觀，政府漠視詐騙集團橫行。金管會今天嚴正澄清，已採取督促金融機構積極防制人頭帳戶詐騙等4大措施。

針對有媒體報導指政府漠視詐騙集團橫行，金管會今天發布新聞稿強調，防詐方面已積極進行跨部會及公私部門合作，各界如有相關建議，歡迎提出討論，但不應抹煞金融部門努力。

金管會並列舉已採取的4大措施，第一，為積極防堵詐騙集團利用人頭帳戶及網銀約定轉帳進行款項詐騙，金管會已督導金融機構辦理強化控管措施。

其次，金管會已促請金融機構針對內政部警政署所提供的攔阻詐騙案例，強化對櫃台行員執行臨櫃關懷提問教育訓練，以提升攔阻成效。

金管會並公布統計，2017年1月至2022年11月，金融機構因客戶臨櫃關懷提問通報警察機關、進而有效防止民眾財產免遭詐騙損失案件共1萬7119件，金額達新台幣79.18億元。

第三，針對近期失蹤人口遭利用作為人頭帳戶問題，金管會已與內政部警政署召開會議研商策進作為。

金管會表示，將持續按行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」所定方案，辦理相關防制詐騙作為，並繼續與執法單位溝通擘劃相關防詐作為，共同打擊犯罪。

第四，金管會已在官網建置金融防詐專區使民眾可獲取最新防詐騙訊息，了解如何保護自己。

此外，針對內政部警政署加強宣導民眾慎防「假求職」、「假借貸」訊息，避免提供個人帳戶以致遭利用為「人頭帳戶」的相關宣導素材，金管會已請金融機構運用多元管道向民眾廣為宣導。（編輯：趙蔚蘭）1120109