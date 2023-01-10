台積電ADR大漲 法人：關注台股漲勢是否本週續強

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（中央社記者江明晏台北10日電）美股9日漲跌互見，費半指數揚升1.92%，台積電ADR大漲2.87%，台股9日在外資買盤回流下，激勵指數大漲378.87點，收在14752.21點。法人觀察重要在台股漲勢能否延續至下半週。

儘管美國股市9日開盤漲勢強勁，但盤中漲幅收斂，最終4大指數收盤漲跌互見，目前市場正觀望本週稍晚公布的重要通膨數據和金融業財報。

道瓊工業指數收盤下跌112.96點或0.34%，收33517.65點。標準普爾指數小跌2.99點或0.08%，收3892.09點。那斯達克指數上漲66.36點或0.63%，收10635.65點。費城半導體指數揚升50.65點或1.92%，收2686.75點。台積電ADR大漲2.87%，延續上週5大漲之勢，收在80.31美元。

左右台股第1季走勢與科技產業動向的台積電、大立光的「雙王」法說會將於12日同天舉行，台積電9日大漲近5%，激勵台股指數飆漲378.87點，收在14752.21點。

台股9日3大法人同步買超，合計買超新台幣432.27億元。其中，自營商買超37.71億元，投信買超32.69億元，外資及陸資買超361.87億元。

分析師表示，台積電法說會、美國公布消費者物價指數（CPI）後，美企業陸續公布的財報如不理想，恐怕就會影響美股及台股表現。而農曆春節將至，長假效應也讓投資人擔心美股財報週的表現，恐影響年後台股，台股漲勢能否延續至下半週仍待觀察。（編輯：郭無患）1120110