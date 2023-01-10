中華電高速寬頻降價 500M方案降幅近3成
2023/1/10 11:57（1/10 12:13 更新）
中華電信發布旗下HiNet光世代高速寬頻降價訊息，其中500M下載/250M上傳方案月租從新台幣1799元降至1299元，降幅近3成。（中央社檔案照片）
（中央社記者江明晏台北10日電）繼國家通訊傳播委員會（NCC）通過中華電信高速寬頻牌價資費調降案後，中華電信發布旗下HiNet光世代高速寬頻降價訊息，其中500M下載/250M上傳方案月租從新台幣1799元降至1299元，降幅近3成。
中華電表示，HiNet光世代於春節前夕推出優惠，新申請或升速300M/150M、500M/250M、1G/600M等方案，簽約24或36個月可搭配家電0元購機，並同享升級Wi-Fi全屋通月租費0元。
在售價方面，300M/150M方案月租費從1399元降至1199元，降幅約14%、500M/250M方案從1799元降至1299元，降幅逾27%、1G/600M方案從2399元降至1899元，降幅逾20%。
此外，中華電的300M高速寬頻升級，上傳頻寬從100M提升至150M，意味著降價再加量。
NCC在去年底通過中華電信高速寬頻牌價資費調降案，估計中華電信這次調降資費全台約有4.6萬戶受惠，一年受惠金額新台幣1.88億元。（編輯：楊凱翔）1120110
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