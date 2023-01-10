行員涉助詐騙集團洗錢 金管會：督促中信銀配合調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北10日電）中信銀行行員涉嫌透過提高特定帳戶每天轉帳額度協助詐騙集團洗錢，金管會今天表示，目前尚未收到中信銀事件報告，金管會已督促中信銀配合檢調單位調查、檢視內部相關作業流程是否完備並進行修正。

台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，不過卻從金流發現，中信銀行行員涉嫌提高特定帳戶每天轉帳額度至新台幣3000萬元，幫詐騙集團洗錢，檢調單位因此對中信銀行江翠分行及成功分行進行搜索。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，中信銀行員是否和詐騙集團勾結、甚至協助洗錢等，這部分由檢調單位偵辦中。

童政彰指出，金管會已督促中信銀配合檢調單位調查，同時要求中信銀檢視內部相關作業流程是否完備並進行修正。

針對檢調單位搜索分行一事，中信銀已在1月5日向金管會通報重大偶發事件。依照規定，中信銀將在7個營業日內、即1月13日前向金管會呈報事件處理報告，目前中信銀還在彙整中，尚未向金管會提交報告。

根據金管會收到金融機構通報重大偶發事件紀錄，近5年並無銀行向金管會通報行員涉嫌替詐騙集團提高轉帳額度的類似案件，意味此案若屬實，恐創下銀行行員勾結詐騙集團首例。

童政彰表示，詐騙案件屬於刑事犯罪，會由檢調單位偵辦，針對犯罪相關情資，監理機關不一定會知道，不過金管會將密切關注銀行整體內控防範措施是否到位。（編輯：林淑媛）1120110