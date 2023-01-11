台股開盤漲19.9點

首頁 / 證券台股開盤漲19.9點2023/1/11 09:04請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北11日電）台北股市今天開盤漲19.9點，加權股價指數為14822.86點，成交金額新台幣19.37億元。1120111#台北聚焦新聞關繼威奪金球獎男配角 童星出身感謝史蒂芬史匹柏當年選中他麥卡錫上任出擊 美眾院成立中國委員會因應挑戰岸田文雄訪英簽署協定 英國可對日駐軍成歐洲首例吳德榮：14日前高溫30度 15日起氣溫驟降探8度XBB.1.5變異株傳播力強 WHO：建議長途航班乘客戴口罩行動電源閃燃冒煙 酷航客機桃園起飛前緊急召回白宮：美墨加將合推北美半導體產業 加強反毒合作川普長期財務長謀劃逃稅15年 遭判刑5個月早安世界》人口連3年負成長 2022年13.8萬新生兒再創歷史新低「一隻平凡的小豬」匿名捐6億做公益 中國網友熱議錢從哪裡來韓國新堂站跟騷殺人案 檢方認無教化可能請求判死境外移入560例創疫情以來最高 半數來自中國退役軍官錢耀棟、魏先儀共諜案認罪 一審緩刑購屋族指平均地權條例打到囤房者痛點 新北盼盡速定細則西班牙國會議員團抵台訪問 疫情後首次立院三讀 誘使兒少拍性影像最重關10年、散布者7年中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。