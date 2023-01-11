基本工資補貼開放網路申請 4月底截止

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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）經濟部表示，今年度基本工資補貼方案今天起開始開放上網申請。為協助企業了解此次方案，經濟部將在全台及離島舉辦說明會，並於申請網站提供相關資訊，以及設有週末照常服務的客服專線。

經濟部發布新聞稿指出，「112年受疫情影響事業基本工資補貼」申請期間自1月11日起至4月30日止，或至經費用罄為止，適用對象包括就業保險投保單位的農業、服務業及受到疫情連帶影響的部分工業，如毛巾、襪類、文具、食品製造業等。

此外，包括醫事機構、托嬰中心、長照機構、演藝團體、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班及庇護工廠等事業類型，也適用此次補貼方案。

此次方案補貼條件及作業，較比以往更彈性及簡便。第一，受疫情影響條件更寬認。經濟部說明，112年基本工資補貼方案為企業營收衰退達10%的事業即可提出申請。

第二，比較基期更彈性，衰退認定部分以111年9月及10月營收比對衰退情形，比較基期為110年、109年或108年同期，其中一項符合即可。

第三，查定課稅小規模營業人申請更簡便。查定課稅的小規模企業如已依規定設置投保單位，不用另向財政部申請調降查定課稅額，可直接提出申請，以簡化申請作業。

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經濟部也表示，為協助企業快速了解補貼方案，即日起將於北、中、南、東部及離島舉辦補貼說明會，有意申請者可踴躍報名，或至申請基本工資補貼申辦平台網站（https://minimumwage.org.tw/）查詢懶人包、問答等，也可撥打客服專線（02）7752-3600洽詢。

經濟部補充，客服專線每日上午8時30分至晚間6時30分提供服務，週六、日服務時間照常，僅春節期間的除夕（1月21日）至初二（1月23日）休息。（編輯：楊凱翔）1120111