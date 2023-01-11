電金齊弱 台股盤中翻黑挫逾50點失守14800點

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（中央社記者吳家豪台北11日電）台股今天早盤開高一度上漲近40點，隨著權值股台積電翻黑，拖累電子股走勢，加上金融股去年獲利不佳而下挫，加權指數隨之翻黑，失守14800點。

至11時左右，台股加權指數來到14746.77點，下跌56.19點，成交值新台幣888.26億元。電子股跌0.43%，金融股跌0.66%。

權王台積電去年全年營收2.26兆元再創新高，今天小幅開高1元，隨即翻黑走弱，最低來到482元；股王大立光今天股價在平盤2180元附近狹幅整理。

航運族群早盤一度上漲約1.5%，隨後漲勢收斂，貨櫃股長榮去年全年營收創新高，今天早盤股價勁揚逾2.5%，最高來到160元；陽明漲幅約1%。航空雙雄同步走揚，長榮航漲逾1%，華航漲0.8%。

14家上市櫃金控2022年獲利出爐，受到資本市場震盪以及防疫險仍持續理賠影響，去年獲利減半，今天金融股一片慘綠，富邦金、新光金跌幅皆超過1.6%，國泰金跌幅約0.5%。（編輯：楊凱翔）1120111