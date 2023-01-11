電價調整受矚目 曾文生：農曆年前不會提方案

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對於電價是否調整，經濟部次長、台電代理董事長曾文生（中）11日接受媒體聯訪表示，調整電價要送電價審議委員會，委員會預估3月才會審查，因此農曆年前不會提相關方案。（台電提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）國際能源價格大漲，電價是否調整受矚目。經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，調整電價要送電價審議委員會，委員會預估3月才會審查，因此農曆年前不會提相關方案。

台電高雄訓練中心上午舉辦「2023台電技能競賽」，曾文生出席時接受媒體聯訪表示，台電去年虧損達新台幣2675億元，虧損情形一直有在政府掌握中。

曾文生說，在通膨浪潮下，台電和中油2公司就像消波塊擋在最前面，讓國內物價穩定，但這也會付出一定程度代價，就是這2家公司都會有虧損。如果國際能源價格長期維持在高檔，那就是要思考合理調整能源價格。

曾文生表示，台電若要調整電價，必須將相關辦法送電價審議委員會審議，也會將具體遇到的狀況，包括能源採購價格、運營狀況等，向委員會詳細報告，讓委員會定奪。

曾文生並指，台電相關調整方案，會在送電價審議委員會審議時才會提出，而委員會預估3月才會審查，「所以今年過年之前，我們大概都不會提這些相關的方案」。

台電今年的技能競賽，共72個單位1210名員工響應，有逾400名30歲以下年輕員工參賽，雙雙打破近年新高紀錄。台電表示，近年每年退休人數屢破千人，除積極招募新血，更持續藉由技能競賽鍛鍊精進核心電力技術。

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