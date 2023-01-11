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電金弱勢、航運撐盤 台股量縮收黑51.52點

2023/1/11 13:58（1/11 14:04 更新）
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台股11日下跌51.52點，收在14751.44點，成交值新台幣1596.02億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北11日電）市場等待本週將公布的重要通膨數據，台股今天開高走低，電子與金融股齊弱，僅航運與鋼鐵股撐盤，終場加權指數下跌51.52點，收在14751.44點，失守14800點，成交值新台幣1596.02億元。

電子類股今天下跌0.27%，成交比重約56%；金融股跌0.8%，生技股跌0.4%。傳產族群的航運與鋼鐵類股表現較佳，分別上漲0.15%、0.05%。代表中小型股的櫃買指數收盤上漲0.25%。

電子權值股台積電表現疲弱，終場下跌1.5元或0.31%，收484.5元；鴻海跌0.3%，以99.1元作收；股王大立光下半場翻紅，收在2190元，漲幅0.46%。

貨櫃航運股長榮收156.5元，漲幅0.64%；陽明收63.2元，漲幅0.48%。

金融股受到去年獲利不佳影響而走低，富邦金、新光金終場分別下挫1.86%、1.78%，兆豐金跌0.94%，國泰金跌0.72%。

富邦投顧指出，近期為營收公布密集期，營收表現亮麗股及外資回補半導體股將持續在盤面上輪動表現，但須留意指數逼近萬五大關時，震盪恐加劇。（編輯：楊凱翔）1120111

#台股
#富邦金
#台積電
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