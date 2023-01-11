新台幣連4升 收30.435元創逾4個月新高

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）儘管台股收小黑，新台幣匯率延續升值步調，連續4個交易日走升，今天收盤收在30.435元，升2.8分，創下逾4個月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至12.455億美元。

市場等待本週將公布的重要通膨數據，台股今天開高走低，電子與金融股齊弱，僅航運與鋼鐵股撐盤，終場加權指數下跌51.52點，收在14751.44點，失守14800點。

雖然台股漲多拉回，外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾的最新言論維持抑制通膨的立場，但沒有進一步放鷹，讓市場鬆一口氣，美元指數續於103附近低檔盤旋，支持新台幣匯率小幅走升；新台幣兌美元今天開盤價為30.46元，最高30.41元、最低30.469元。

外匯交易員指出，農曆年前資金需求旺盛，廠商拋匯可望延續新台幣的偏升格局，但美國即將公布的通膨數據是左右聯準會態度的關鍵，並牽動外資動向及美元指數，仍得密切關注。（編輯：潘羿菁）1120111