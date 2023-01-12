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拚中國疫後商機 上海東元電機改裝中心在無錫開工

2023/1/12 13:33
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）中國鬆綁COVID-19疫情管制，電機大廠東元旗下上海東元電機改裝中心，日前在江蘇無錫舉行開工慶典儀式，東元規劃更多的區域網路改裝中心在中國大陸相繼展開。

根據微信公眾號訊息，上海東元首家電機改裝中心TSH MODSHOP開工慶典儀式，9日在無錫舉行，改裝中心歷時半年時間落實，可為東元電機銷售網路開拓新的服務領域，目的在工廠標準化大量生產的基礎上，滿足客戶專用型和訂製品需求，未來規劃更多的區域網路改裝中心相繼在中國大陸展開。

產業人士分析，因應中國大陸疫情後復甦商機，上海東元成立快速改造中心，以應付客戶需求，擴大訂製品接單商機及短交期出貨。

根據年報資料，上海東元德高電機設立於2012年8月，2021年營收新台幣60.92億元，稅後獲利新台幣9253萬元。

從市場比重來看，去年前3季北美市場占東元整體業績比重約30%，中國大陸和歐洲市場各占近2成，台灣占比約13%，其他市場包括東南亞和澳洲等。（編輯：楊凱翔）1120112

#東元
#上海
#上海東元電機改裝中心
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